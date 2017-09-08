Lamborghini закрывает 2017 год с седьмым к ряду рекордом продаж

2017 года стал крайне удачным для производителей спортивных автомобилей и суперкаров – компания Aston Martin установила новый рекорд за девять лет продаж, а McLaren поставил рекорд за последние два года. Исключением не стал и итальянский бренд Lamborghini, который уже седьмой год подряд отчитывается о рекордной реализации.

Согласно данным американского автомобильного портала Carscoops, в 2017 году компания Lamborghini поставила своим клиентам 3 815 десяти- и двенадцатицилиндровых суперкаров. Отмечается, что в 2016 году этот показатель составил 3 457 единиц, что говорит о росте спроса на 10%.

Представители итальянского бренда отметили, что абсолютно все рынки в 2017 году показали рост спроса на модели от Lamborghini. Реализация в Северной Америке увеличилась на 4%, а Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи выросли на 9%, а Европе, Ближнем Востоке и Африке рост составил и вовсе 18%.

В 2017 году крупнейшим для Lamborghini рынком вновь стали Соединенные Штаты, где было реализовано 1 095 автомобилей, а на втором месте с 411 продажами расположилась Япония. Далее в рейтинге крупнейших рынков для Lamborghini следуют Великобритания (353 единицы), Германия (303 единицы), Китай (265 единиц), Канада (211) и страны Ближнего Востока (164 единицы).