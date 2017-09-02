В Армении запретят праворульные автомобили

Жителям Армении придется отказаться от покупки праворульных автомобилей в силу запрета на их ввоз в страну, который вступит в силу 1 апреля нынешнего года. Армянское правительство обеспокоено растущим количеством такого транспорта.

Армянам не запретят пользоваться автомобилями с праворульной комплектацией. Сейчас в Армении насчитывается не менее 36 тысяч машин с органами управления, расположенными справа. Только за прошлый год в страну было ввезено порядка 18 тысяч таких автомобилей. Власти считают, что такая популярность праворульного транспорта может привести к необходимости введения левостороннего движения.

Переход Армении на левостороннее движение окажется длительным и очень дорогим процессом. Если такой проект получит «зеленый свет», то в его рамках придется изменить не только ПДД, но и инфраструктуру.

Население Армении положительно относится к праворульному транспорту. Такие машины попадают в страну в хорошем состоянии и по приемлемым ценам. Больше всего праворульных автомобилей ввозится в Армению из Японии.

Армяне недовольны будущим запретом на ввоз праворульного транспорта, в связи с чем проводят акции протеста, выступая против решения властей. Между тем, в нынешнем году жителям Туркменистана запретили ездить на темных автомобилях. Кроме того, в стране женщинам запретили водить машину.