Hyundai Sonata получил высшую оценку в краш-тестах IIHS

Специалисты Страхового института безопасности дорожного движения США (IIHS) провели первый краш-тест большого семейного седана Hyundai Sonata 2018 модельного года. Стоит отметить, что не так давно требования к безопасности автомобилей были ужесточены, но даже несмотря на это Hyundai Sonata завоевал высшую оценку Top Safety Pick +.

В конце 2017 года организация IIHS ужесточила требования к автомобилям, которые претендуют на высшую награду за безопасность – Top Safety Pick +. Так, отныне автомобили должны оснащаться передней оптикой, оцененной как минимум на «Хорошо», а оценка безопасности при столкновении с перекрытием передней части кузова со стороны водителя должна быть не нижу «Удовлетворительно».

Несмотря на это, новый семейный седан Hyundai Sonata 2018 модельного года получил оценку «Хорошо» во всех пяти краш-тестах с различным положением перекрытия, а качество передней оптики было оценено экспертами как «Отличные». Стоит отметить, что оптика модели 2017 года была оценена на «Плохо».

Кроме того, специалисты высоко оценили качество электронных систем безопасности, а отдельную похвалу заслужила функция экстренного торможения перед фронтальными преградами. В целом новый Hyundai Sonata заслужил оценку Top Safety Pick +.