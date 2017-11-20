В сети представили рендеры Volkswagen ID Cross

Российские специализированные издания выложили в сеть рендерные изображения электрического кроссовера Volkswagen ID Cross. Серийная сборка автомобиля начнется в 2020 году. Этот электрокар презентован в 2016 году в рамках мотор-шоу в Шанхае в виде концепта ID Crozz.

Новинку оснастили двумя электрическими агрегатами, выдающими суммарно 302 л.с и батареей емкостью 83 киловатта. До первой «сотни» новый электрокар Volkswagen ID Cross разгоняется за 6,0 секунды, а дальность хода машины достигнет 500 км.

Серийный вариант уже является вторым после представленного 5-дверного хэтчбэка, но скорее всего она не будет полностью автономной как концепт, в котором имеются всплывающие лазерные датчики, внедренные в стеклянный верх. Если же авто станет спортивным, как на рендерах, то множество автолюбителей захотят его купить. Заднюю половину заимствовали от других моделей, но оформление машины выглядит отлично.