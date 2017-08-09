GM обновила самый популярный в Китае минивэн Wuling Hongguang

Минивэн Wuling Hongguang, являющийся детищем автогигантов GM и SAIC-Wuling, претерпел обновление, и готовится к дебюту в Китае. В других странах эта машина продается под названием Chevrolet Enjoy.

Wuling Hongguang является самым популярным минивэном в Китае, и одним из самых продаваемых автомобилей в Поднебесной. За прошлый год машина была продана в КНР в количестве 550 тысяч единиц. В 2016 году на этом минивэне свой выбор остановили 650 тысяч китайцев.

Накануне в глобальной сети появились шпионские фотографии обновленного минивэна Wuling Hongguang. Судя по кадрам, автомобиль получил более угловатые формы кузова, но внешность машины явно «освежилась». Минивэн обзавелся иной головной оптикой, другими бамперами и задними вертикальными фонарями. Кроме того, рестайлинговый Wuling Hongguang получил измененную линию остекления.

Обновленный минивэн Wuling Hongguang имеет габариты 4420х1685х1755 миллиметров и колесную базу размером 2720 мм. После рестайлинга автомобиль как и ранее, доступен с салоном на 5, 7 и 8 мест.

Силовая линейка обновленного минивэна Wuling Hongguang представлена модернизированными агрегатами объемом 1,2 и 1,5 литра. Их производительность составляет 82 и 105 л.с. Для обоих двигателей предусмотрены механическая трансмиссия и передний привод. Стоимость новинки пока не озвучивается.