Электрический кроссовер Mercedes EQ C заметили на дорогах общего пользования

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz вывел на испытания дорогами общего пользования электрический кроссовер EQ C, который представят в конце 2018 года. Шпионы сделали снимки новинки во время тестов в Германии.

Электрический кроссовер EQ C составит конкуренцию актуальным BMW iX3, Jaguar i-Pace и Tesla Model Y. Стоит напомнить, что EQ это марка авто, которую создала компания Mercedes-Benz специально для модельного ряда электрокаров.

Приставка C означает отношение кроссоверу к C-классу. Все авто EQ будут построены на совершенно новой платформе Modular Electric Architecture (MEA), которую разработали специально для электрокаров.

Согласно полученным снимкам, прототип электричсекого кроссовера EQ C сохранил основные дизайнерские решения концепта Generation EQ, который представили в 2016 году. Собирать новый кроссовер будет завод в Бремене, а старт продаж назначен на 2019 год.