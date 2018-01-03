Выход трехколесного электрокара Solo снова отложили

Сообщается, что трехколесный небольшой электромобиль Solo, созданный инженерами канадского стартапа Electra Mecanica, выйдет к концу наступившего года. Однако раньше эксперты делали прогнозы, что дебют авто произойдет в 2017 году.

В интернете появилась информация, что первые экземпляры трехколесного электрокара Solo приедут к своим покупателям только к концу нынешнего года, хотя его выпуск был запланирован на 2017 год. Реализацию машины перенесли на конец января 2018 года, в США около трети стоимости авто отдадут на откуп властям в рамках субсидирования «зеленого» транспорта.

Electra Meccanica еще в 2016 году продемонстрировала свой концепт небольшого электрокара на трех колесах. За уникальное авто придется выложить от 15 500 долларов, но льготный кредит, предоставленный государством, перекроет расходы на 5 000 долларов. Как сообщают инсайдеры, электрокар Solo будет развивать скорость до 130 км/ч и может использовать выделенные полосы для общественного транспорта во многих американских штатах.