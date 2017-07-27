В Rolls-Royce отчитались о продажах за 2017 год

Представители компании Rolls-Royce отчитались за прошлый год. 2017 год стал для компании успешным в плане мировых продаж.

В Rolls-Royce отметили, что компания смогла получить прибыль не смотря на то, что в модельном ряду отсутствовала марка Phantom. Компания сообщает, что за 2017 год обладателями элитных автомобилей Rolls-Royce стали 3 362 человека. Покупки производились в 50 странах.

При этом, объём проданных автомобилей снизился на 16% в сравнении с 2016 годом, тогда компания смогла продать 4 011 автомобилей. В Rolls-Royce отмечают, что большая доля продаж ранее была за Phantom. Новое поколение легендарной модели Rolls-Royce показали летом 2017 года, а поставки начнутся уже в 1 квартале этого года.