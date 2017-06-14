FCA отзывает 162 000 минивэнов Chrysler Pacifica

Итало-американский концерн Fiat Chrysler Automobiles отзывает 162 000 экземпляров минивэнов Chrysler Pacifica. Причиной отзывной кампании послужила поломка силового агрегата, который необходимо отремонтировать.

Такая поломка установлена только на бензиновых версиях минивэнов Chrysler Pacifica, а вот гибридные модификации работают исправно. Неполадки с мотором приведут к том, что установка может заглохнуть на ходу.

Отзывная кампания затронет только бензиновые модификации Chrysler Pacifica 2017. В итоге в США отзовут 154 000 машин, а еще 8 000 единиц отзовут во всем мире. Машиностроитель уведомит обладателей авто с неполадками о том, что нужно отремонтировать авто в ближайшем СТО официального дилера при помощи телефонных звонков или рассылки письменных оповещений. Устранение неполадок проведут совершенно бесплатно.