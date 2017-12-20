Дизайнеры опубликовали рендер нового Honda Insight Type R

Американские художники из X-Tomi Design показали на рендерах, каким может быть "заряженный" Honda Insight Type R. Официальный показ Honda Insight состоится на выставке автомобилей в Детройте, которая открывает свои двери 13 января.

Инженеры из Honda представят прототип новой Insight. Представители компании заявляют, что никакой улучшенной версии автомобиля выпускать не планируют.

Новый Honda Insight спроектирован на базе Honda Сivic, однако, эти две модели будут кардинально различаться. Серийная версия Insight будет оснащена светодиодной оптикой и сенсорной приборной панелью. Также в салон вмонтирован сенсорный монитор размером 8 дюймов и система активной безопасности Honda Sensing.

Вскоре после презентации автомобиль поставят на конвейер. Как говорят в Honda, старт продаж планируется летом 2018 года, о цене пока ничего не известно.