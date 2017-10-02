Новый Mercedes-Benz GLC350e выйдет на рынок по цене $70 000

В сети обнародовали сведения о новом Mercedes-Benz GLC350e, за который автолюбителям придется отдать около 70 000 долларов. Дебют авто намечен на текущий год.

Сегодня в Европе предлагается вариация Mercedes-Benz GLC350e 4MATIC, получившая некоторые различия от грядущей новинки, которая получит гибридный агрегат с двигателем отдачей 120 лошадиных сил. Он работает с 7-скоростным вариатором. Европейцам предлагают только менее производительную бензиновую версию авто.

Также у нового Mercedes-Benz GLC350e масса будет меньше, чем у прежнего поколения, благодаря использованию облегченных материалов. Как сообщают инженеры, набор батарей появится под салоном, за счет этого его применение будет неприметным для водителя и переднего пассажира. Машину снабдят мультимедийным центром и большой торпедой с дисплеем для управления техническим процессом.

До первой «сотни» новый Mercedes-Benz GLC350e разгоняется за 6,2 секунды. Сообщается, что новинку представят в середине нынешнего года, но демонстрацию модели могут перенести, если в ходе тест-драйва появятся проблемы.