Cognitive Technologies научит беспилотники думать, как человек

На выставке CES 2018 в Лас-Вегасе российская компания Cognitive Technologies представила искусственный интеллект (ИИ) Cognitive Smart Situation Capture, который получил систему анализа и понимания ситуации на дороге. Компания оказалась единственным представителем России в категории «Автомобили».

ИИ Cognitive Smart Situation Capture благодаря новой системе способен не просто замечать объекты на дороге, но также прогнозировать развитие ситуации и формировать сценарий безопасного передвижения.

Cognitive Technologies на презентации представила ситуацию, когда попутные авто начинают замедляться, в таком случае система анализирует поведение и «понимает», что это вызвано пешеходом или ДТП на дороге.

Анализ поведения других авто (траектория движения, скорость, ускорение и др.) позволяет спроектировать новый сценарий поведения беспилотника. ИИ Cognitive Smart Situation Capture использует нейронные сети, которые позволят модулю решений обучаться, а также повышают безопасность системы на 30%.