В Детройте дебютирует "заряженный" седан Volkswagen Passat GT

15 января в рамках автосалона в Детройте состоится официальная презентация самой спортивной версии Volkswagen Passat. "Заряженный" седан пойдет в серию и получит приставку GT, а его стоимость составит 29,94 тысячи долларов.

Серийная версия Volkswagen Passat GT сохранила основные дизайнерские решения прототипа, который представили осенью 2016 года. Однако модель получила более 20 внешних изменений.

Передний бампер седана выполнен в стиле R-Line, также новинка получила черную решетку радиатора с красной окантовкой. Вставки на дверях, корпусы зеркал заднего вида и заднее антикрыло на багажнике также получили черный окрас. Volkswagen Passat GT получил светодиодные фары, а также 19-дюймовые диски колес с красными суппортами тормозной системы.

Передняя панель выполнена в темных цветах, а вставки вокруг дисплея сделаны «под карбон». Были установлены передние сидения спортивного типа, которые обили черной и серой кожей.

Серийный Volkswagen Passat GT получил двигатель V6 объемом 3,6 литра мощностью 280 «лошадей» при моменте силы в 350 Нм и АКПП на шесть скоростей с возможностью смены ступеней при помощи подрулевых лепестков.