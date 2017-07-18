«Татагролизинг» покупает внедорожники Renault Duster и LADA 4X4 на 7,4 млн рублей

Акционерное общество «Татагролизинг» разместило объявление на сайте госзакупок. Компания намерена потратить 7,4 млн рублей на покупку семи внедорожников Renault Duster и двух LADA 4X4.

Согласно объявлению на сайте госзакупок, «Татагролизинг» нуждается в шести Renault Duster 2017 модельного года, которые оснастили бензиновыми двигателями объемом 2 литра мощностью 143 «лошади». Помимо этого, внедорожники должны быть оснащены функцией обогрева передних сидений и лобового стекла, системой кондиционирования, гидроусилителем руля, а также повышенной шумоизоляцией.

В отдельном тендере компания намерена приобрести еще один внедорожник стоимость не более 973 тысяч рублей. Тогда как в этом, акционерное общество согласится купить Renault Duster не более чем за 918 тысяч рублей.

Также в тендере идет речь о двух LADA 4X4 в максимальной комплектации, стоимость которых не должна превысить 1 924 тысяч рублей. Предоставить авто могут только официальные дилеры, а прием заявок закончится 22 января.