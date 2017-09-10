Шпионы засняли новый внедорожник Mercedes-Benz GLS 2019 на зимних тестах

Новое поколение Mercedes-Benz GLS было замечено во время испытаний зимними дорогами. Шпионам уже второй раз удалось сфотографировать премиальный внедорожник 2019 модельного года.

Несмотря на то, что в сети уже публиковали шпионские снимки премиального внедорожника нового поколения Mercedes-Benz GLS, в этот раз на тесты вывели прототип с поддельными элементами кузова. В результате разглядеть внешний вид новинки, а также определить, какие детали в действительности будут у внедорожника, стало сложнее.

Компания сообщила, что новое поколение Mercedes-Benz GLS разработано на базе MHA, что позволит сделать новинку легче актуальной версии. При этом премиальный внедорожник 2019 модельного года получит абсолютно новую линейку двигателей, в которую войдут бензиновые, дизельные и гибридный силовые агрегаты.

Официальная презентация премиального внедорожника нового поколения Mercedes-Benz GLS назначена на конец текущего года или начало 2019-го.