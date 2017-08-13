Спецверсию Renault Clio RS 18 посвятили непредставленному болиду Формулы-1

Французские дилеры из Renault представили особую версию своего хэтчбека Renault Clio RS. Автомобиль получил номер 18 и посвящен пока не вышедшему болиду Формулы-1.

Renault Clio RS спроектирован на основе улучшенной комплектации Clio RS 220 EDC Trophy. Особая версия отличается от обычной пересмотренным внешним видом: кузов черно-желтого цвета, 18-дюймовые диски колес, светодиодные фары другой модели. Также на порогах появились таблички, указывающие на «рестайлинговую» версию автомобиля. Под капотом у особого Clio RS усиленный четырехцилиндровый турбодвигатель.

Renault Clio RS 18 спроектировали в честь годовщины участия французской компании в Формуле-1. На выбор покупателям представлены 3 версии автомобиля: Sport, Cup и Trophy. По словам представителей Renault, версия RS18 будет лимитированной, а продажи нового хэтчбека начнутся в 1 или 2 квартале 2018 года.