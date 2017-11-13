В Москве к системе «ДТП-нет!» подключат машины, которые следят за состоянием на дорогах

Московские автомобили, которые занимаются фотофиксацией и видеофиксацией ситуации на дорогах, подключат к системе, отвечающей за безопасность дорожного движения «ДТП-нет!».

Председатель Центра организации дорожного движения в Москве поведал представителям СМИ, что в городе скоро станет более безопасно на дорогах. Теперь большинство машин, которые следят за движением, оснастят специальными наклейками, на которых будет написан номер телефона организации «ДТП-нет!».



Номер горячей линии организации «ДТП-нет!» предназначен для обращения людей, которые увидели нарушения правил дорожного движения. Ее создали еще в 2014 году. С того времени туда вошли несколько важных государственных организаций, которые ответственные за обеспечение безопасности дорожного движения.



В ЦОДД также сообщили, что после появления новой организации и ее горячей линии, ситуация на дорогах улучшилась. Теперь, когда еще и машины будут оснащены номерами телефонов, количество ДТП в Москве может снизиться сильнее.