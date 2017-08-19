Электрокар Tesla Model S стал быстрейшим в мире бронированным авто

Американская фирма Armormax построила бронированный лифтбек на электротяге Tesla Model S P100D. Разработчики подчеркнули, что новинка стала самым быстрым в мире бронированным авто.

Конструкцию Tesla Model S P100D усилили баллистическим сплавом и уникальным синтетическим волокном, которое весит примерно на 80% меньше относительно классической стальной брони. Также электрокар наделили усиленной подвеской и новыми покрышками RunFlat.

После модернизации автомобиль прибавил в весе всего 250 килограммов, как правило, из-за брони машина становится тяжелее приблизительно на 1 500 килограммов. Представители Armormax добавили, что бронированный Tesla Model S P100D выдерживает попадание из пистолета и винтовки. Электрокар был разработан по персональному заказу покупателя из арабской страны.

Пока не уточняется, как изменилась динамика доработанного автомобиля. Напомним, что Tesla Model S P100D получила 224-сильный электромотор на переднюю ось и 476-сильный агрегат – на заднюю. С 0 до 96 км/ч такой автомобиль ускоряется всего за 2,3 секунды, максимальная скорость принудительно ограничили на 250 км/ч. Электрокар способен проехать на одном заряде свыше 400 километров.