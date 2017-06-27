KIA представила на CES-2018 электрический кроссовер Niro EV

В рамках выставки потребительской электроники CES-2018 в Лас-Вегасе состоялась официальная презентация электрического кроссовера KIA Niro EV. Модель разработана на платформе гибрида KIA Niro, однако имеет ряд уникальных дизайнерских решений.

Кроссовер KIA Niro EV оснастили иными бамперами, переработанными фарами, место радиаторной решетки заняла пластиковая заглушка, а салон был полностью переделан. Электрический кроссовер получил электромотор мощностью 203 «лошади».

Есть два варианта литий-ионных батарей емкостью 39,2 кВт/ч и 64,2 кВт/ч, которые обеспечивают до 383 и 500 км хода на одном заряде аккумулятора. Режим быстрой зарядки длится всего полчаса и обеспечивает 80% батареи.

Обычный гибрид KIA Niro предлагают по цене от 24,75 тысячи евро (1 706 000 рублей) с семилетней гарантией. Модель оснащают бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 105 «лошадей», а также электромотором мощностью 60 «лошадей». В качестве трансмиссии доступен «робот» на шесть ступеней.