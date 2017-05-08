BMW X5 стал самым продаваемым дизельным авто в Москве

Агентство «АВТОСТАТ» составило рейтинг самых востребованных авто, работающих на дизельном топливе, в столице России за период 11 месяцев 2017 года. Самой продаваемой дизельной моделью в Москве стал кроссовер BMW X5.

За период января-ноября 2017 года в столице РФ приобрели 20,9 тысячи дизельных автомобилей. Таким образом, спрос на дизельные авто упал на 5% в сравнении с продажами 2016 года. Лидером московского авторынка в данном сегменте стал немецкий кроссовер BMW X5 с показателем продаж 1 617 единиц.

Отрицательная динамика в 19%, до 1 337 машин, наблюдается у Toyota Land Cruiser Prado, однако кроссовер оказался на втором месте. Тройку лидеров на авторынке Москвы среди дизельных авто замыкает BMW 5-Series. За период 11 месяцев удалось реализовать 1 201 автомобиль, что выше показателей 2016 года на 10%. В пятерку с продажами 1 090 и 1 076 единиц вошли дизельные версии KIA Sorento и Toyota Land Cruiser.

Далее идут Audi Q7 с продажами 937 дизельных авто за 11 месяцев, BMW X6 – 757 единиц, Hyundai Santa Fe – 707 машин, Volkswagen Tiguan и Volvo XC60 – 693 и 681 проданный автомобиль за период января-ноября прошлого года.