В 2018 году Land Rover Discovery получит «бюджетную» версию для России

Британская компания Jaguar Land Rover планирует вывести на российский автомобильный рынок новую и более доступную версию роскошного внедорожника Land Rover Discovery, который получит 2,0-литровый турбированный мотор Ingenium. Информация о модели появилась на портале ведомства Росстандарт.

Российские автомобильные издания сообщают, что Росстандарт выдал документ одобрения типа транспортного средства для новой версии премиального внедорожника Land Rover Discovery. Так, в 2018 году на автомобильном рынке РФ дебютирует более доступная версия внедорожника, под капотом которой расположится 300-сильный бензиновый мотор. Речь идёт о 2,0-литровом четырёхцилиндровом турбированном двигателе семейства Ingenium.

К сожалению, более подробная информация о модели пока недоступна, но ожидается, что снижение цены также скажется на отделке и списке оснащения модели. Среди положительных сторон стоит отметить снижение массы модели на 150 килограммов.

На сегодняшний день в российских дилерских центрах можно приобрести новый Land Rover Discovery в двух версиях – дизельный мотор объёмом 3,0-литра генерирует 249 лошадиных сил при 600 Нм, а бензиновый агрегат того же объёма выдает уже 340 «лошадок» и 450 Нм. Стоимость модели составляет от 4 176 000 рублей до 5 291 000 рублей.