Новый Volkswagen Passat получит несколько доработок

Новые седаны и универсалы Volkswagen Passat, относящиеся к 2018 модельному году оборудуют несколькими техническими дополнениями. Теперь авто для рынка Европы получат систему соединения со смартфонами App Connect Volkswagen и в стандартной версии авто оснастят светодиодными фарами.

Внедренный комплекс App Connect Volkswagen поддерживает технологии Apple CarPaly, Android Auto и Mirror Link. Помимо этого, можно получить доступ к управлению всеми системами авто, используя гаджет.

Варианты исполнений Volkswagen Passat SE Buisness, GT и Alltrack получат светодиодные ходовые огни, которые еще смогут исполнять опции поворотов. Новинка уже в минимальных версиях получит обогрев водительского кресла и сидения переднего пассажира. За бюджетную версию Volkswagen Passat придется отдать 28 650 евро. Сообщается, что она поднялась в цене на 620 евро.