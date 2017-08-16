Новый Mercedes-Benz G-Class получит 9-ступенчатый «автомат» и подвеску AMG

До публичной премьеры нового поколения легендарного внедорожника Mercedes-Benz G-Class остается менее двух недель, а немецкие разработчики продолжают подогревать интерес публики, озвучивая новые данные о модели. Сообщается, что долгожданный «Гелендваген» получит новую трансмиссию 9G-TRONIC и адаптивную подвеску от подразделения AMG.

Согласно данным motor1, компания Mercedes-Benz объединила усилия с подразделением AMG для создания новой подвески для Mercedes-Benz G-Class. Отмечается, что такая подвеска имеет жесткую заднюю ось с четырьмя продольными рычагами, а на передней оси появилась независимая поперечная «развязка». Кроме того, дорожный просвет автомобиля увеличен на 6 мм, до 241 мм.

Помимо этого, в определенных условиях активируется новый G-Mode, который изменяет настройки блокировки дифференциала, что позволяет добиться ещё более уверенной езды по самому сложному бездорожью.

Кроме того, долгожданный Mercedes-Benz G-Class получит совершенно новую 9-диапазонную АКПП 9G-TRONIC, которая распределяет 60% крутящего момента на заднюю ось, а оставшиеся 40% достаются передним колёсам. Внедорожник получит 18-дюймовые колеса, а также HD-камеру кругового обзора.