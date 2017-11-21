Новый Mercedes-Benz G-Class показали на видео накануне премьеры

В сети был опубликован тизерный видеоролик, на котором Mercedes-Benz показал внедорожник G-Class свежего поколения. Публичная презентация нового Gelandewagen должна состояться 15 января на автосалоне в Детройте.

На видеотизере можно заметить, что легендарный автомобиль унаследует от предшественника «квадратный». При этом новинку сделают существенно легче, оснастят независимой передней подвеской и улучшенной геометрической проходимостью. Помимо этого, в компании доработают фирменную систему привода на четыре колеса.

Новый Mercedes-Benz G-Class также должен получить новейшие системы безопасности, например, круиз-контроль с функциями распознавания пешеходов и предотвращения столкновений. В салоне наблюдается гораздо больше изменений по сравнению с дизайном экстерьера.

В частности, новый Gelandewagen получил руль от S-Class, цифровую приборную панель и мультимедийный комплекс в стилистике E-Class. На центральной консоли расположились три кнопки, переключающие режимы работы коробки передач.