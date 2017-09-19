В России с 1 января подняли акцизы на новые автомобили

Начиная с 1 января наступившего года в России увеличились акцизы на покупку новых авто и поднялись цены на утилизационный сбор. Сообщается, что в зависимости от стоимости авто и производительности двигателя акциз увеличат на 87-125%.

В соответствии с информацией, обнародованной отечественными профильными порталами, с 1 января 2018 года в РФ повысят акцизы на приобретение новой машины. Если мощность мотора авто достигает 200-299 л.с., то за каждую лошадиную силу теперь придется заплатить 897 рублей. Если же отдача агрегата составляет от 300 до 399 «лошадок», то за каждую из них придется выплатить 925 рублей. Автолюбители, которые хотят приобрести авто, установка которого генерирует от 400 до 499 л.с., с нового года должны будут заплатить 965 рублей.

А вот если мощность составляет больше 500 л.с., то придется выложить 1084 рубля. Такие меры, естественно, повлияют на российский рынок, так как акциз придется платить конечным покупателям. Средняя цена на авто может вырасти на 10-17%.