В PSA рассказали о новинках для России на 2018 год

В наступившем году французский автомобилестроительный альянс PSA представит россиянам довольно большое количество новинок. В их числе стоит выделить новый кроссовер и коммерческие авто от Peugeot и Citroen.

В этом году на отечественный авторынок выйдет люксовый флагманский кроссовер DS 7 Crossback. На домашнем рынке автомобиль уже продают, а стоимость его базовой версии составит 31 200 евро. Что касается вариантов исполнения для РФ, то эта информация пока покрыта тайной.

В Европе кроссовер имеет расширенную линейку двигателей. Среди них нужно отметить бензиновые агрегаты с отдачей 130-230 лошадиных сил. Также отмечают 130- и 180-сильные дизеля. Кроме них DS 7 Crossback получит гибридную установку, в состав которой входят агрегат мощностью 200 «лошадок» и два 80-сильных электродвигателя. Кроме них в России появятся Citroen C3 Aircross, Peugeot 5008 и Jumpy Space Tourer.