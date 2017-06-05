Alfa Romeo планирует разработать новый среднеразмерный хэтчбек

Компактный хэтчбек Alfa Romeo Giulietta является одной из самых старейших моделей в современной линейке бренда, поэтому разработчики задумались о создании совершенно нового автомобиля. Сообщается, что итальянская компания планирует создать совершенно новый хэтчбек C-сегмента, а также «очень спортивный» автомобиль.

Роберто Федели, главный технический директор компании Alfa Romeo, во время общения с журналистами британского издания Auto Express рассказал, что существующие хэтчбеки бренда, предложенные на рынке сегодня, устарели в моральном плане, поэтому бренд готовится разработать совершенно новую модель. Топ-менеджер отказался раскрывать детали о модели, но отметил, что новинка станет среднеразмерным хэтчбеком C-сегмента.

Кроме того, господин Федели сообщил, что Alfa Romeo готовит ещё одну новинку, которая станет «очень спортивным» автомобилем. Директор отметил, что инженеры работают над несколькими вариантами модели, поэтому не исключено, что речь идёт о новом поколении Alfa Romeo 4C.

На сегодняшний день приоритетным проектом для Alfa Romeo является разработка нового кроссовера, который станет прямым конкурентом BMW X5 и Porsche Cayenne. Ожидается, что модель получит электрифицированный мотор и дебютирует в 2020 году.