Названы редкие «ЗИЛы» и «Волги» с ценами дороже элитных квартир

Эксперты рассказали о советских машинах с самыми шокирующими ценниками. За те же деньги можно приобрести новый роскошный Mercedes-Benz S500, а иногда даже элитную квартиру.

Раритетный ВАЗ-2101 оценили в 1 500 000 рублей. Дело в том, что автомобиль сохранился в идеальном состоянии и проехал всего 383 километра, что встречается довольно редко. Седан ГАЗ-31029 с пробегом всего в 53 километра также способен поразить стоимостью в 1 000 000 рублей.

Однако подобные ценники покажутся мелочью по сравнению с кастомным купе ГАЗ М-2 на базе Mercedes-Benz S 600, владелец которого рассчитывает выручить за автомобиль 21 000 000 рублей. Машина получила под капот 5,5-литровый двигатель V12, мощность которого достигает 500 лошадиных сил.

В рейтинг также вошёл коллекционный автобус ЗИЛ-118 «Юность», созданный на платформе от лимузина ЗИЛ-111. Автобус с ценником в 35 000 000 рублей «засветился» в советской кинокартине «И черт с нами!», а также обслуживал ялтинские санатории ЦК КПСС.

Лимузин ЗИЛ-117 с пробегом в 10 000 километров продают за фантастические 54 000 000 рублей. Столь высокая стоимость объясняется тем, что на этом автомобиле передвигался Леонид Брежнев. Отметим, что данная цена не является пределом. Так, за 70 000 000 рублей предлагается эксклюзивный седан ЗИЛ-4112Р с 7,7-литровым V8.