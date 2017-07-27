В сети опубликовали первые снимки нового поколения Porsche 911

Автокомпания Porsche начала испытания Porsche 911 2019 модельного года. Первые снимки нового поколения купе появились в сети.

Официальная презентация новой генерации Porsche 911 состоится осенью 2019 года во время автосалона во Франкфурте. Модель станет доступна только в 2019 году, а также известно, что новинку оснастят гибридной силовой установкой.

Согласно полученным фотографиям, внешний вид спорткупе останется прежним, однако появятся некоторые новые детали. Интерьер новинки также претерпел некоторые изменения. Porsche 911 получил пересмотренную приборную панель, а также более широкий экран комплекса мультимедиа.

Новое поколение купе Porsche 911 построено на платформе ММВ. После старта продаж в линейку силовых установок войдут турбодвигатели, однако позднее производитель представит гибридный силовой агрегат.