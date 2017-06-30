В Jaguar подтверждена постройка нового седана Jaguar XJ

В пресс-центре британской автомобилестроительной компании Jaguar рассказали о желании конструкторов премиального автопроизводителя построить новый седан Jaguar Xj. О возможном выходе новинки сообщил главный дизайнер марки Ян Каллум.

Обновленный «заряженный» седан Jaguar XJ представили летом 2017 года. Под капотом он имел 8-цилиндровый 5-литровый мотор с отдачей 575 л.с. Это значительно больше мощности предыдущего поколения. Сообщается, что до первой «сотни» «заряженный» седан берет разгон за 4,4 секунды при предельной скорости в 300 км/ч.

В перечень функционального оборудования нового Jaguar XJ попали светодиодная оптика головного света, мультимедийный центр TouchPro с 10-дюймовым тачскрином. За авто придется выложить не менее 6 071 000 рублей. Но отмечается, что серийный выпуск новинки не начнется в 2018 году.