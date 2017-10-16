Эксперты из TopGear составили ТОП-10 самых ненадежных автомобилей

Эксперты из TopGear провели опрос владельцев различных автомобилей, в результате чего представили ТОП-10 самых ненадежных из них.

Самым ненадежным автомобилем по версии TopGear оказался бренд Fiat. На 100 автомобилей поступило более 160 жалоб о неисправности авто. Вторую строчку в рейтинге занял бренд Jaguar, где на 100 машин поступает почти 150 жалоб.

Тройку самых ненадежных авто замыкает шведский автопроизводитель Volvo, у которого на 100 машин приходится 134 неисправности. Далее в ТОП-10 идут Mazda и Land Rover, которые также получают достаточно большое количество обращений о неисправностях.

Следом идут две японские марки Mitsubishi и Subaru, неожиданно на восьмом месте оказался немецкий бренд Audi. А ТОП-10 самых ненадежных автомобилей замыкают Jeep и Infiniti, где большое количество обращений связано с недоработанными инновационными опциями.