LADA Vesta SW Cross возглавила ТОП-5 самым популярных новинок 2017 года

Автоэксперты составили ТОП-5 самых популярных новинок уходящего года. В результате LADA Vesta SW Cross стала самой ожидаемой моделью на рынке России.

LADA Vesta SW Cross предлагается по цене от 755 тысяч рублей, однако оснащена современной техникой, которая не уступает в качестве зарубежным аналогам.

Южнокорейские модели Hyundai Solaris и KIA Rio оказались на второй и третей строчках в ТОП-5 самых популярных новинок 2017 года. Модели получили современный внешний вид, хорошие технические характеристики, а также доступную цену.

Четвертую позицию в рейтинге удерживает кроссовер Mazda CX-9 стоимостью от 2,89 млн рублей. Несмотря на высокую цену, модель имеет отличное техническое оснащение, что и позволило ей стать популярной.

ТОП-5 самых популярных новинок замыкает кроссовер Honda CR-V. На российском авторынке представлен широкий выбор силовых установок, а стоимость модели начинается от 1,77 млн рублей.