"Убийца" Hyundai Creta стал лидером продаж в Китае

Американская машиностроительная компания General Motors рассказала об итогах своих китайских продаж за 11 месяцев нынешнего года. Отмечается, что в лидеры выбился новый кроссовер Baojun 510.

С начала 2017 года и к концу ноября на авторынке Поднебесной тираж авто достиг 305 000 машин. Новинка завоевала вторую позицию в SUV-сегменте, отдав первое место Haval H6. С момента выхода пресса КНР назвала Baojun 510 «убийцей» Hyundai Creta. Но в действительности модель обладает значительно большим потенциалом. В ноябре дилеры сбыли кроссовер в количестве 50 000 единиц, а уровень реализации Hyjndai Creta достиг 6 000 экземпляров.

Размеры Baojun 510 составили 4220X1740X1605 мм, а величина колесной базы равна 2550 мм. Под капотом стандартной версиии Baojun 510 разместился 122-сильный 1,5-литровый «атмосферник». Он работает в паре с 5-скоростной МКПП и передним приводом. За нее придется выложить 59 800 юаней. За модификацию с «роботом» JAMT и переднеприводным механизмом нужно отдать 68 800 юаней. В перечне функций новинки стоит выделить систему стабилизации, шесть эйрбэгов, ассистент контроля давления в покрышках, фирменный мультимедийный центр с внушительным тачскрином, навигационный комплекс, полифункциональный руль, климат-контроль, кожаный салон и электрический люк.