В Россию приедет новый кросс-хэтчбэк KIA Picanto X-Line

Компания KIA в первом квартале следующего года намерена привезти на российский авторынок кросс-хэтчбэк Picanto X-Line. Информацию подтвердили в российском офисе бренда.

KIA Picanto X-Line дебютировал минувшей осенью в рамках Франкфуртского автосалона. От стандартного хэтчбэка его можно отличить по увеличенному на 15 мм. дорожному просвету, агрессивному пластиковому обвесу и иным деталям. Стоимость и комплектации пока не раскрываются.

Нет достоверной информации и о силовом оснащении KIA Picanto X-Line для России. Это может быть турбированный двигатель T-GDI на 1,0 литр с отдачей в 100 лошадей. Впоследствии эта же силовая установка попадет к Picanto в модификации GT-Line.

Не исключено, что российская версия KIA Picanto X-Line не будет отличаться от европейской. На данный момент в Европе кросс-хэтчбэк продается с двигателем на 1,2 литра, отдача которого составляет 84 лошади. Стоит напомнить, что бренд запланировал на начало 2018 года сразу три новинки для России.