Кроссовер Bentley Bentayga получит бензиновый V8 в 2018 году

Кроссовер Bentley Bentayga получит бензиновый V8. Новая силовая установка станет доступной для люксового вседорожника летом 2018 года. Данная информация озвучена изданием Auto Motor und Sport.

Ожидается, что кроссовер Bentley Bentayga будет оснащаться четырехлитровым V-образным двигателем с восемью цилиндрами, модифицированными версиями которого оснащаются вседорожники Porsche Cayenne и Lamborghini Urus. На немецкой машине его производительность составляет 550 лошадиных сил, а на итальянском автомобиле он развивает мощность в 650 л.с.

Кроссовер Bentley Bentayga построен на платформе MLB. Она же взята за основу для Porsche Cayenne и Lamborghini Urus. Это значит, что британцы не столкнутся с затруднениями, при установке бензинового V8 на свое детище.

Ранее сообщалось, что в ближайшем будущем кроссовер Bentley Bentayga оснастят комбинированной силовой установкой, которая уже зарекомендовала себя на Porsche Panamera 4 E-Hybrid. Она состоит из 2,9-литрового V6 с двумя турбинами, а также из электродвигателя. Их суммарная производительность составляет 462 лошадиных силы. На исключительно электрической тяге автомобиль сможет преодолеть расстояние в 50 километров.

Кроссовер Bentley Bentayga продается в России. Самая дешевая бензиновая версия вседорожника стоит в РФ от 15 948 700 рублей. Дизельный Bentley Bentayga продается в стране по цене от 11 900 000 рублей.