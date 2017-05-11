Озвучен ценник KIA Stinger для России

Корейская марка KIA озвучила ценник на модель KIA Stinger для России. Заднеприводная версия высокопроизводительного хэтчбека с двухлитровым турбированным агрегатом обойдется покупателю минимум в 1 999 900 рублей. О других комплектациях KIA Stinger производитель расскажет в феврале, а уже в марте к российским дилерам приедут первые экземпляры новинки.

Двухлитровая установка для базового KIA Stinger относится к семейству Theta II, и оборудована непосредственным впрыском топлива. Агрегат выдает 248 л.с. мощности. С таким мотором KIA Stinger разгоняется до 100 километров в час за 6 секунд. Одна из версий полноприводного фастбека тоже оснащается двухлитровым Theta II.

Также в России будет продаваться KIA Stinger с шестицилиндровой установкой и с двумя нагнетателями. Ее мощность равна 370 л.с. С таким агрегатом фастбек набирает первую "сотню" за 4,9 секунды. Кроме того, данный мотор предусмотрен только для полноприводного KIA Stinger.

Все версии фастбека KIA Stinger в России получат восьмидиапазонную автоматическую трансмиссию. Об оснащении автомобиля для рынка РФ пока ничего не говорится. На других рынках машина имеет светодиодные фары, проекционный дисплей, адаптивный круиз контроль и многое другое.