Бывшие сотрудники Faraday Future основали стартап по выпуску электрокаров

Несколько бывших топ-менеджеров Faraday Future основали собственный стартап под названием Evelozcity, который будет выпускать электрокары. Своей главной миссией компания считает создание самого эффективного, экологичного и подключенного автомобиля.

Бывший технический директор компании Faraday Future Ульрих Кранц и финансовый директор Стефан Краузе стали сооснователями стартапа. В ближайшем будущем к ним должны присоединиться другие работники. Evelozcity собирается поменять «подход к передвижению» во всём мире. Другие подробности о новой компании рассекретят в рамках выставки CES, которая состоится в Лас-Вегасе в январе 2018 года.

Напомним, что американский Faraday Future основали на средства китайского инвестора Цзя Юэтина. В начале нынешнего года компания выпустила 1050-сильный кроссовер FF 91, работающий на электротяге. Запас хода новинки достигает 700 километров.

Электрокар должен был стать «убийцей» Tesla. Однако вследствие финансовых проблем автомобиль так и не довели до серийного выпуска. Большая часть топ-менеджеров фирмы предпочла уволиться.