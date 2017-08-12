Ford поделился предновогодними лайфхаками для автомобилистов

В преддверии новогодних праздников эксперты компании Ford подготовили для российских автомобилистов перечень рекомендаций, которые помогут защитить автомобиль.

В частности, представители Ford ответственно подходить к выбору места для стоянки: не парковаться на поворотах, чтобы избежать ДТП, держаться подальше от деревьев и скоплений птиц. Кроме того, чтобы машину не забрал эвакуатор, следует соблюдать правила парковки.

В идеале автомобиль следует оставлять под навесом, чтобы уберечь его от грязи и осадков. Важно обеспечить возможность выезда другим участникам движения. Для тех автомобилистов, которые собираются улетать на праздники, наилучшим вариантом станет парковка в аэропорту. Помимо этого, услугу хранения автомобилей предлагают некоторые дилерские центры.

Эксперты также советуют не оставлять в салоне сумки, кошельки, ключи и другие ценные вещи. В компании добавили, что перед длительной стоянкой стоит полностью заправить машину во избежание образования коррозии в баке. Не лишним будет и заехать на автомойку, так как слой городской грязи на кузове способствует появлению коррозии. Рекомендует проследить, чтобы в салоне не было крошек или кусочков еды, поскольку из-за них может возникнуть плесень и неприятный запах.