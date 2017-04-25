В Ford подготовили новогодние советы по защите автомобилей

Компания Ford напомнила российским автолюбителям о грядущих новогодних праздниках и выдала ряд ценных рекомендаций, которые помогут защитить автомобиль. Останетесь вы в стране или покинете её пределы.

Для начала стоит верно выбрать парковочное место, говорят эксперты. Держитесь подальше от деревьев, не вставайте на поворотах, не давайте повода службе эвакуации выполнить свой долг. Не блокируйте выезд для других транспортных средств.

Хороший вариант – поставить машину под навес, рекомендуют специалисты. Не будет ни грязи, ни лишних осадков. Если решитесь на платную стоянку, то убедитесь в наличии видеонаблюдения, оцените качество охраны, чтобы не попасть не получить неприятный подарок после новогодних праздников.

Естественно, стоит тщательно проверить салон, не оставляйте на виду сумки, телефоны, ноутбуки и т.д. Это может привлечь лишнее внимание злоумышленников. Если собираетесь еще долго не пользоваться автомобилем, то стоит заправить полный бак, чтобы избежать коррозии. Не лишним будет и отправиться на мойку.