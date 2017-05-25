Жители Курска получили автомобили от соцстраха

Фонд социального страхования в Курске перед новым годом выдал горожанам с производственными травмами, 14 автомобилей LADA Granta. Об этом проинформировал пресс-центр соцстраха, подчеркнув, что все машины подготовлены для использования людьми с ограниченными физическими возможностями.

В сообщении курского соцстраха говорится, что в городе началась раздача уже седьмой сотни автомобилей гражданам с ограниченными возможностями в связи с производственной травмой. Последние 14 автомобилей, выданных накануне, обошлись фонду в 6,5 миллиона рублей. За текущий год жители Курска получили 30 машин, а в общей сложности им предоставлено 613 транспортных средств.

Ранее стало известно, что кубанский соцстрах тоже раздавал накануне автомобили гражданам с профессиональными недугами. По данным фонда, перед новым годом краснодарцы получили восемь машин LADA Granta. Всего кубанцам передано 620 транспортных средств.

По всей России с 2001 года действует программа помощи гражданам с ограниченными возможностями, к которым привели производственные травмы. Эти люди получают транспорт, и если ранее им выдавались "Ока", а позже "Жигули", то сейчас их место заняли современные LADA Granta, укомплектованные гидроусилителем руля, автоматической коробкой передач, кондиционером и так далее.