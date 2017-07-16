Представлено видео с самыми опасными моментами Нюрбургринга

В глобальной сети представлено видео с подборкой самых ярких и опасных моментов, имевших место на легендарном гоночном треке Нюрбургринг в Германии. На это обратил внимание новостной информационный портал VistaNews.

Множество компаний, выпускающих транспорт, отправляют свою продукцию на трек Нюрбургринг, чтобы испытать ее. Порой тесты заканчиваются авариями, что и не удивительно, ведь испытателю предстоит пройти 20 800 метров пусть и хорошего дорожного покрытия, однако эта трасса неоднократно показывала, что не прощает ошибок. Поэтому автомобильные эксперты из Германии решили собрать в десятиминутный ролик инциденты, произошедшие на Нюрбургринге за последние 12 месяцев.

Напомним, что часто на трек Нюрбургринг выходят прототипы, которые готовятся к серийному выпуску. Производители проверяют на трассе эффективность своих машин. Тем не менее, на трассе можно увидеть и обычных автомобилистов, которых проверяют свои водительские навыки.

Видеоролик, появившийся в интернете, указывает на то, что аварии на Нюрбургринге являются обычным делом, и не всегда безопасным, ведь водителю предстоит пройти 120 поворотов различной сложности, и не каждый может сохранять концентрацию на протяжении всего трека.

Авторы видеоролика напоминают, что на Нюрбургринге нужно помнить об осторожности. Также эксперты призывают отдыхать после каждого круга, а не ездить по несколько кругов подряд без передышки.