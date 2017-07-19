Renault поставила в Алжир 20 000 кузовов производства ПАО «АвтоВАЗ»

Акционер компании «АвтоВАЗ» Renault поставил в нынешнем году 20 000 кузовов российского производства в Алжир. Ранее автопроизводитель собирался отгрузить только 18 000 единиц продукции.

Кузова от компании «АвтоВАЗ» будут использовать для выпуска на предприятии Renault в Алжире модели Logan, известной местным как Renault Symbol. Отметим, что «АвтоВАЗ» начал поставлять кузова из Тольятти в Алжир в декабре минувшего года. Компания экспортировала 1 000 кузовов в прошлом году.

Изначально планировалось отгрузить 14 000 единиц продукции, позднее это значение было увеличено до 18 000 единиц, а к настоящему времени в Алжир отправилось уже 20 000 кузовов российской сборки. Представители Renault подчеркнули, что данная тенденция объясняется увеличением продаж новых машин в Алжире.

Продукцию экспортируют в два этапа: до порта Новороссийска её транспортируют на контейнерном поезде, а до порта Арзев – морским путём. В настоящее время Renault поставляет в разные страны 91 наименование автокомплектующих, произведённых в РФ. Речь идёт об элементах штамповки, оптике, пластике, деталях ходовой части и тормозной системы.