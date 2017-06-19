Дизайнер представил рендерные изображения «Волги» будущего

Российский дизайнер Сергей Баринов пофантазировал на тему «Волги» будущего и представил рендерные изображения культовой модели, если бы она производилась в наше время.

Российские автолюбители не смогли отказать себе в удовольствии и предались грезам о серийном воплощении культового советского ГАЗ-24. Информация о возрождении «Волги» появляется в профильной прессе регулярно, но каждая из этих новостей далека от реальности.

Баринов не просто «поднял из пепла» классическую «Волгу», он представил целый модельный ряд, в который вошли универсал, удлиненная и кросс-версия автомобиля. Базовый вариант под именем 24 One имеет все характерные особенности модели: радиаторная решетка, линия крыши, дверные ручки и т.д.

Заглянул российский дизайнер со своим видением «Волги» и в популярный нынче сегмент SUV, где модель смотрится солидно и уместно. Бросаются в глаза рейлинги на крыше, защитный обвес. Пользователи с восторгом оценили старания дизайнера и лишний раз пожалели, что «Волгу» больше не производят.