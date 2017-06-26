Аналитики назвали число купленных автомобилей на душу населения в Уфе

Авторынку Уфы удалось попасть в первую десятку общероссийского рейтинга по итогам продаж за 11 месяцев 2017 года. Город располагается на девятом месте. Об этом пишет «АВТОСТАТ».

С начала текущего календарного года 48 964 уфимца решились на покупку автомобиля. Часть из них, а именно 14 965 человек, отправились за совершенно новым автомобилем, тогда как 33 999 человек предпочли совершить покупку на вторичном авторынке.

На одну тысячу уфимцев приходится ровно 43 сделки купли-продажи. При этом 13 человек из тысячи приобрели новое авто, а 30 – подержанное. Отчетный период не включает в себя сделки, заключенные в декабре, но аналитики считают, что кардинальных изменений в рейтинге не произойдет.

Его традиционно возглавляет Москва, которая несколько сбавила положительную динамику, но отрыв от городов-конкурентов достиг серьезных масштабов. Если в столице было реализовано 457 тыс. машин, то на занимающем вторую позицию авторынке Санкт-Петербурга – 262 тыс.