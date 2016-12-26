«КАМАЗ» продлил полномочия гендиректора Когогина на четыре года

Совет директоров ПАО «КАМАЗ» продлил на четыре года соглашение с генеральным директором российской автомобильной компании Сергеем Когогиным. Такие сведения сегодня, 26 декабря, появились на официальном сайте автопроизводителя.

Сергей Анатольевич Когогин занимает пост гендиректора публичного акционерного общества «КАМАЗ» с 26 апреля 2002 года. При этом его полномочия будут продлены с 11 февраля следующего года.

Трудовое соглашение с господином Когогиным подпишет Чемезов Сергей Викторович, председатель совета директоров компании «КАМАЗ». Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале российского автогиганта.

Отметим, что в настоящее время «КАМАЗ» находится на восьмой позиции среди мировых автомобильных компаний по выпуску дизельных силовых агрегатов и на 11-м месте по производству тяжелых грузовых автомобилей. Компания занимает 58% от российского рынка грузовиков полной массой в 14-40 тонн.