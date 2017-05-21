Chevrolet Cruze 2019 останется без МКПП в США

Американские машиностроители могут отказаться от продаж фастбека Chevrolet Cruze 2019 модельного года с МКПП в США. Специалисты издания "Правда о машинах" изучали декодер General Motors VIN, и обратили внимание на то, что в базе данных нет ни одной вариации автомобиля с механической коробкой передач.

Декодер General Motors VIN указывает на то, что фастбек Chevrolet Cruze 2019 в сборках L, LS, LT, Premier и Diesel будет комплектоваться автоматической коробкой передач. Еще одна версия транспортного средства, название которой не указано в базе данных, получит бесступенчатую трансмиссию.

Журналисты также выяснили, что фастбек Chevrolet Cruze 2019 модельного года сохранит в силовой линейке 1,4-литровую турбированную установку, работающую на бензине, а также дизельный агрегат объемом 1,6 литра. При этом автомобиль также получит 160-сильную 1,5-литровую установку от стандартного Chevrolet Malibu, и 1,4-литровый двигатель, работающий на сжатом природном газе.