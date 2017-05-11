Audi отзовёт почти 2 000 автомобилей в России

Компания «Фольксваген Груп Рус» сообщила о проведении отзыва, который затронет почти 2 000 машин марки Audi, проданных на российском рынке с 2011 по 2016 год. Сервисная акция проводится в связи с неполадкой нагревательного элемента климатической системы.

Как информирует Росстандарт, Audi отзывает 1 880 экземпляров моделей A4, A5 и Q5 из-за возможности отказа дополнительного нагревательного элемента климат-контроля, что в редких случаях может стать причиной оплавления или возгорания. Специалисты компании заменят на отзываемых автомобилях нагревательный элемент, а также обновят программное обеспечение блока управления климатической системы.

Российских владельцев проблемных машин уведомят о необходимости обратиться в ближайший сервисный центр по телефону и/илу путём рассылки писем. Ремонтные работы будут проводиться за счёт автопроизводителя, то есть бесплатно для хозяев машин.