Исполнительный директор Lifan Motors Rus Ван Сяолун поздравил клиентов с наступающим Новым годом, а также выразил благодарность за выбор бренда. Особенностью 2017 года стал 10-летний юбилей компании Lifan на авторынке России.

За эти 10 лет автопроизводитель Lifan стал самым узнаваемым и популярным среди китайских марок в России. Кроме того, модели компании на вторичном рынке также занимают одни из ведущих позиций. А согласно опросу РОАД 2016 года бренд занял второе место по развитию дилерской сети в РФ. Ван Сяолун добавил:

«Все это время российский рынок очень благосклонно принимал наши автомобили».

Исполнительный директор обратил внимание, что отзывы клиентов важны и Lifan Motors Rus готовы развиваться согласно последним требованиям клиентов. Особенно компания ожидает отзывов по новинкам Lifan Murman и Lifan Myway, которые олицетворяют новый уровень развития компании.

Также директор сообщил, что в 2018 году в России представят еще несколько новых моделей. В конце сообщения, Ван Сяолун пожелал клиентам ставить себе амбициозные цели, а также оставаться настойчивыми в их достижении.