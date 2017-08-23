Новый хэтчбек Hyundai Veloster "засветился" в новогоднем видео

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai разместил на собственном канале на YouTube новый видеотизер следующей генерации хэтчбека Veloster с ассиметричным расположением дверей. На предновогоднем ролике кузов автомобиля полностью покрывают светодиодные элементы.

Новая видеозапись позволяет рассмотреть профиль и оптику Hyundai Veloster свежего поколения. На сегодняшний день остаётся загадкой дизайн салона грядущей новинки.

Ранее в сеть «просочились» шпионские снимки, полностью раскрывшие внешний вид кузова ассиметричной модели. Новый Hyundai Veloster сохранит основную особенность предшественника. Так, с водительской стороны у автомобиля будет одна дверь, а с пассажирской – две. Предполагается, что новинку оснастят 1,4- и 1,6-литровыми бензиновыми турбодвигателями, пару которым составит 7-скоростная роботизированная трансмиссия.

«Топовая» модификация будет приводиться в движение 2,0-литровым турбированным агрегатом от хот-хэтча Hyundai i30 N. На этом автомобиле мотор развивает 275 лошадиных сил. Ожидается, что новый Hyundai Veloster представят в январе в рамках мотор-шоу в Детройте.