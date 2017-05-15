В Дубае продают седан BMW M3 по прозвищу "лягушонок"

В Дубае на продажу выставлен очередной необычный автомобиль: в шоу-руме BMW Abu Dhabi Motors представлен высокопроизводительный седан BMW M3 с ярко-зеленым кузовом. Из-за такого цветового решения транспортное средство прозвали "лягушонком".

Продаваемый в Дубае седан BMW M3 имеет не только ярко-зеленый кузов, но и салон, в котором используются акценты такого же цвета. Какой ценник имеет транспортное средство, неизвестно.

Технически седан BMW M3, продаваемый в Дубае, не изменился. Движущей силой автомобиля является трехлитровая установка с двумя турбонаддувами. Ее производительность составляет 431 л.с.

К слову, ярко-зеленая покраска для седана BMW M3 не является эксклюзивом. Она доступна любому желающему по программе BMW Individual.